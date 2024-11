Ao lado de vice, Ana Patrícia vota em disputa pela presidência da OAB-BA

A candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA), Ana Patrícia compareceu, por volta das 16h15 desta terça-feira (19), no Shopping da Bahia, local de votação da eleição que vai definir o próximo gestor da autarquia no triênio 2025/2027.

Acompanhada do vice candidato da chapa “Muda OAB”, Ivan Jezler, a advogada enfrentou uma movimentação agitada nos corredores de votação. Faltando poucos minutos para o fechamento das urnas, às 17h, os associados da seccional ainda se movimentam pelas seções eleitorais, que apresentam poucas filas.