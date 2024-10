Ao menos 17 pessoas são presas por crimes eleitorais no segundo turno no Brasil

O Ministério da Justiça anunciou que, neste domingo (27), 17 indivíduos foram detidos sob a acusação de crimes eleitorais. As prisões ocorreram em diversas cidades, com 10 em João Pessoa (PB), 3 em Niterói (RJ), 2 em Campo Grande (MS), além de 1 em Imperatriz (MA) e 1 em Pelotas (RS). Até o momento, o total de crimes eleitorais registrados chega a 46, incluindo 17 casos de boca de urna e 11 relacionados a propaganda irregular. A Polícia Federal também confiscou bens que somam R$ 92,5 mil, entre eles um veículo avaliado em R$ 57 mil. Em Niterói, a situação foi mais intensa, com 38 pessoas presas por envolvimento em práticas de boca de urna. As detenções ocorreram em sete locais diferentes, sendo que 11 delas foram feitas no Clube Naval Charitas. Além disso, até as 11h30, duas urnas apresentaram problemas técnicos e precisaram ser substituídas. O presidente do TRE-RJ fez um apelo aos eleitores, pedindo que votassem cedo, especialmente devido às condições climáticas adversas.

Na capital paulista, a Polícia Militar atuou na retirada de materiais de campanha considerados irregulares. Por volta das 9h30, foram recolhidos itens da campanha do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). A equipe de Guilherme Boulos (PSOL) solicitou a remoção desses materiais, que foram identificados como propaganda eleitoral inadequada no dia da votação. Esses eventos refletem a tensão e a vigilância em torno do processo eleitoral, com as autoridades buscando garantir a lisura das eleições. A atuação da Polícia Federal e da Polícia Militar demonstra um esforço conjunto para coibir práticas ilegais que possam influenciar o resultado das eleições.

Pela manhã, a Polícia Federal (PF) já tinha conduzido 11 pessoas à delegacia e prendeu uma em flagrante por supostos crimes eleitorais. Os dados eram dod Painel de Business Intelligence (BI) do órgão, atualizados até o momento. A PF ainda não deu detalhes sobre cada crime cometido e em quais cidades ocorreram. No entanto, a última nota publicada no perfil oficial da instituição no X (ex-Twitter) apontou que R$ 57 mil em bens já foram apreendidos e, dentre as ocorrências, os principais delitos foram de “propaganda irregular” e “compra de votos”. O segundo turno do pleito eleitoral ocorre hoje em 51 municípios de 20 Estados.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo