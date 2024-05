Ao menos 7 partidos têm acordo para enviar emendas ao RS

Combinados determinam o repasse de parte dos recursos individuais de cada congressista ao Estado; ao todo, já são mais de R$ 250 milhões

Ao menos 7 partidos políticos têm acordos que somam R$ 257,5 milhões para repassar parte das emendas parlamentares ao Rio Grande do Sul, segundo apurou o Poder360. As 6 maiores bancadas do Congresso Nacional estão envolvidas nas tratativas.

O Estado está em situação de calamidade pública por causa fortes chuvas, que mataram 157 pessoas até o último boletim da Defesa Civil, publicado às 12h desta 2ª feira (20.mai.2024). Algumas legendas já anunciaram que utilizarão os recursos para ajudar os gaúchos. É o caso de PP e MDB. Outras, como PT, PL, Republicanos e União Brasil, ainda vão divulgar o que decidiram.

O valor total de verbas direcionadas por congressistas neste ano foi de R$ 44,67 bilhões. São R$ 25,07 bilhões em emendas individuais, R$ 11,05 bilhões em emendas de comissão e R$ 8,56 bilhões de bancadas estaduais.

O PP foi o 1º que anunciou as tratativas para o repasse coletivo de emendas parlamentares ao Estado. Em 7 de maio, o presidente do partido, senador Ciro Nogueira (PI), disse junto ao líder da sigla na Câmara dos Deputados, Dr Luizinho (RJ), que cada 1 dos 50 deputados concordou em doar R$ 500 mil de seus recursos individuais, o que resultará em R$ 25 milhões.

Em seguida, o MDB divulgou que todos os congressistas eleitos firmaram o compromisso de auxiliar a população gaúcha. O presidente do partido, Baleia Rossi (SP), afirmou em 10 de maio que cada 1 dos 44 deputados federais e 11 senadores aceitaram destinar R$ 1 milhão de seus recursos para ajudar o Estado. Ao todo, são R$ 55 milhões.

As maiores bancadas da Câmara dos Deputados, PL e PT, também começaram a se organizar internamente nos últimos dias.

O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar a destinação de R$ 1 milhão dos recursos de cada deputado federal ao Rio Grande do Sul. Como são 68 deputados, o montante somará R$ 68 milhões. A bancada do PT vai se reunir na próxima 3ª feira (21.mai) para formalizar o acordo.

Principal partido de oposição ao governo, o PL, estuda organizar um compromisso para cada deputado doar R$ 500 mil em emendas parlamentares. O Poder360 apurou que o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e seu líder na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), assinaram um documento incentivando a medida. Com os recursos dos 94 deputados, o PL conseguirá destinar R$ 48 milhões ao Rio Grande do Sul. Isso também deve ser anunciado nos próximos dias.

O Republicanos se comprometeu a transferir R$ 500 mil de cada um dos 43 deputados, segundo o líder do partido na Câmara, Hugo Motta (PB), totalizando R$ 23,5 milhões ao Rio Grande do Sul.

A mesma quantia deve ser apresentada pelo União Brasil, que tem 58 representantes na Casa Baixa, afirmou ao Poder360 o líder Elmar Nascimento (BA). Ao todo, os recursos somam R$ 29 milhões.

Além dos partidos que formam as 6 maiores bancadas na Câmara, o PC do B também destinará R$ 500 mil em emendas parlamentares de cada 1 dos 7 deputados federais, o que resulta em R$ 3,5 milhões.

No Psol, o deputado e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (SP), e a líder Érika Hilton (SP) anunciaram que vão doar juntos R$ 2,2 milhões. O partido ainda avalia internamente se haverá uma ação para o repasse conjunto dos outros congressistas que não fazem parte da bancada gaúcha.

AVULSOS Há ainda os congressistas que individualmente vão alocar parte das emendas para auxiliar o Estado, independentemente de decisão dos partidos.

A deputada Tabata Amaral (PSB-SP), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, vai destinar R$ 1,5 milhão ao Rio Grande do Sul –o maior valor de 1 congressista até agora.

O deputado Beto Richa (PSDB-PR) também destinará R$ 1 milhão dos seus recursos ao Estado. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) repassará a mesma quantia, sendo metade em compromisso conjunto com o partido. Já o deputado Pedro Aihara (PRD-MG) vai contribuir com R$ 360 mil.

DEFINIÇÕES Segundo o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, há R$ 1,3 bilhão em emendas no Corredor Expresso de Emendas Resgate ao Rio Grande do Sul. Do total, R$ 630 milhões já estão na conta dos municípios.

A principal dificuldade dos partidos, alvo de debates, é destino da realocação das emendas. Cada sigla e cada congressista tende a priorizar uma causa neste momento de calamidade pública no Estado. As finalidades encontradas para as verbas serão anunciadas nos próximos dias.

O prazo para o remanejamento dos recursos dos congressistas começa na 3ª feira (21.mai).