Ao som de jingle do PT, Lula lidera comício de Luiz Caetano em Camaçari: “Vocês não sabem a emoção de estar com vocês”

Em meio a apoiadores vestidos de vermelho e ao som do jingle eleitoral de Caetano (PT). Foi assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu ao palco do comício do grupo petista em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, nesta quinta-feira (17), ao lado do candidato, do governador Jerônimo Rodrigues, da primeira-dama Janja e da vice-candidata, Pastora Dea.

“Alô, Camaçari. É Caetano!”, afirmou Lula. No início do discurso, o presidente iniciou com agradecimentos: “Vocês não sabem a emoção que eu tenho de estar com vocês, meus queridos e queridas companheiras”. Pouco depois, o líder do PT foi interrompido pelo coro dos apoiadores que gritavam “Olé, olé, olé, olá, Lula, Lula”.

Foto: Divulgação / PT-BA

Segundo informações dos organizadores, mais de 50 mil pessoas estiveram presentes no evento, que ocorreu na Avenida Comercial, uma das principais no centro de Camaçari. Também estiveram presentes no palco, o senador Jaques Wagner, a deputada federal e esposa de Luiz Caetano, Ivoneide Caetano, e o vice-governador Geraldo Jr. (MDB). Em seu discurso, Lula teceu elogios e relembrou a trajetória da ex-presidente Dilma Rousseff e chegou a se referir ao ex-presidente Jair Bolsonaro como “coisa”.

“Uma mulher, que quando menina de 21 anos de idade, foi presa, três anos e meio, torturada com choque em tudo quanto é lugar. Essa mulher, assumiu a presidência da República para dar continuidade ao governo que nós íamos fazer, e eles não tiveram dúvida, depois da eleição acharam que é demais”, defendeu o petista, com relação a Dilma.

Com relação a Bolsonaro, ele criticou o resultados das eleições em 2018 e defendeu que Bolsonaro “não acredita em Deus”: “Quando ao invés de votar em um companheiro da qualidade do [Fernando] Haddad, votou numa coisa, votou numa coisa que ninguém conhecia, a não ser por votar, não tira, a não ser por pregar o homem, inventou até que ele é evangélico. Ele não acredita em Deus, ele não acredita em Deus, porque o comportamento dele é de quem não acredita”, declarou.

Ainda durante o discurso, o presidente Lula, enquanto detalhava sua trajetória enquanto operário e as dificuldades financeiras e sociais, incluindo a fome e a vergonha, se emocionou em meio a plateia de apoiadores.