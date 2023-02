AO VIVO: Acadêmicos do Tucuruvi faz desfile morno no Anhembi; Mancha Verde está na avenida

Depois de shows da Acadêmicos do Tatuapé e do Rosas de Ouro na última madrugada, começa agora a segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. Na noite deste sábado, 18, outras sete agremiações irão se apresentar. A primeira é a sensação do carnaval paulista e estreante na elite, Estrela do Terceiro Milênio, que quer ficar no Grupo Especial. Na sequência, vem a Acadêmicos do Tucuruvi, que quer repetir bons resultados do passado. A atual campeã, Mancha Verde, é a terceira a desfilar e abre uma sequência de candidatas ao título. Após os atuais campeões, vem o Império de Casa Verde, que quer a quarta estrela. A tradicional Mocidade Alegre será a quinta escola a se apresentar, sendo sucedida pela Águia de Ouro, que busca seu segundo título. Por fim, a Dragões da Real encerra a noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi.

Acompanhe os desfiles ao vivo:

1h40 – Depois de ficar ausente em 2022, a Rainha de bateria Viviane Araújo volta a ficar em frente à bateria

1h32 – Primeiro carro traz uma homenagem à caatinga, vegetação predominante no Nordeste. Alas seguintes homenageiam a fauna e a flora da região.

1h26 – A bateria Puro Balanço, comandada pelo mestre Guma Sena, apresentou três bossas na sequência e agitou o Anhembi.

1h21 – A escola vem com 2.500 componentes espalhados em 11 alas; é a maior escola a cruzar a avenida até agora.

1h18 – Escola homenageia o xaxado e o povo do nordeste. A bateria está fantasiada de cangaceiros.

1h10 – A próxima escola a desfilar é a Mancha Verde, que busca o tricampeonato.

1h04 – Tucuruvi encerra o desfile com 1h03, dentro do prazo máximo.

0h47 – Último carro traz a imagem de Bezerra da Silva em uma cruz com uma faixa que carrega a frase: “Salve o povo da favela”

0h40 – Uma das alas é chamada “Ladrão Legalizado” e satiriza as figuras políticas corruptas do Brasil, criticadas por Bezerra.

0h33 – Cronômetro marca 33 minutos, escola está na metade do desfile.

0h31 – Alas homenageiam lado social da carreira de Bezerra, levando bandeiras pelas quais o sambista lutou para a avenida, como a fome.

0h26 – Os ritmistas da bateria entram no recuo agora. Fantasia faz referência à roupa clássica utilizada pelo sambista.

0h19 – A Bateria do Zaca, sob o comando de mestre Serginho, vai agitando a avenida com bossas elaboradas. A rainha é de bateria é Carla Prata

0h11 – A escola vem com 1.800 componentes espalhados em 22 alas. A ideia dos carnavalescos é mostrar “que todos os da Silva” têm “um pouco de Bezerra”.

0h06 – A Acadêmicos do Tucuruvi é a próxima a entrar na avenida e fará homenagem a Bezerra da Silva.

23h56 – A Estrela do Terceiro Milênio encerra seu desfile dentro do tempo limite.

23h54 – Escola se aproxima do fim do desfile. Clima é de festa na dispersão.

23h42 – Último carro traz homenagem ao humor dos dias atuais, com referências a canais de Youtube, memes e nomes consagrados como Marcelo Adnet. Membros do Porta dos Fundos e representações de filmes como “As Branquelas” estão na alegoria.

23h35 – Terceiro carro também traz homenagem a figuras do humor nacional, como Jô Soares, Mussum e, novamente, Paulo Gustavo. Doze telões de led trazem imagens de programas feitos pelos homenageados. Mamonas, TV Pirata, Chaves e Chapolin tamb ém são homenageados pelas alas

23h32 – Ala traz uma releitura da peça Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Um tripé de apoio é utilizado pelos componentes

23h28 – Segundo carro traz a comédia no cinemas e na rádio, com estátuas a Charles Chaplin, os Três Patetas, o Gordo e o Magro, etc. Paulo Gustavo também está homenageado na alegoria.

23h21 – A bateria acaba de entrar no recuo. Forte chuva não desanima a escola, que segue cantando a plenos pulmões

23h08 – A Comissão de frente traz o humor como cura e mostra uma família saindo da tristeza, representada por roupas cinzas, e se juntando ao riso, com fantasias coloridas e vivas.

23h03 – A escola terá 1.600 componentes espalhados em 16 alas. A promessa é por uma grande homenagem ao riso, com menções a grandes nomes da comédias e todas as formas de fazer rir.

22h51 – Com pouco mais de 20 minutos de atraso, a Milênio começa seu desfile!

22h47 – Últimos destaques foram colocados no carro. O desfile da Terceiro Milênio deve começar em breve!

22h40 – O esquenta da Bateria Pegada da Coruja começa com atraso. Um dos destaques da agremiação é a presença de Grazzi Brasil e Bruno Ribas no carro de som, dois dos principais intérpretes do carnaval paulistano. A atriz Carla Díaz é a Rainha de bateria da escola.

22h30 – A entrada da Milênio no desfile vai atrasar. A escola reclamou da falta de maquinário para colocar os destaque o carro abre-alas em cima da alegoria. Os problemas estão sendo resolvidos.

22h20 – A primeira escola a se apresentar é a Estrela do Terceiro Milênio, que faz sua estreia no Grupo Especial. A escola do Grajaú fará uma homenagem ao riso e à comédia

22h15 – Boa noite! Começa agora a cobertura do segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo