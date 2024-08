Ao vivo: CCJ do Senado analisa autonomia do BC e anistia a partidos

O Planalto é contra transformar a autarquia em empresa pública; assista no canal do Poder360 no YouTube

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) disse que votará, “de qualquer forma”, a PEC 65 de 2023 na CCJ da Casa Alta Waldemir Barreto/Senado – 30.abr.2024

PODER360 14.ago.2024 (quarta-feira) – 10h13



A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado analisa nesta 4ª feira (14.ago.2024) a PEC 65 de 2023, que dá autonomia orçamentária e financeira ao BC (Banco Central).

Os congressistas também devem analisar a PEC 9 de 2023, que perdoa multas eleitorais milionárias aplicadas a partidos políticos que não cumpriram as cotas mínimas de recursos do Fundo Partidário para candidaturas de pretos e pardos.

Assista ao vivo:

