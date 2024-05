Ao vivo: Centrais sindicais fazem ato com Lula em SP

Evento celebra o 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalho; evento não deve mencionar greves para evitar cobranças públicas

Lula durante ato do 1º de Maio em 2023, em São Paulo Ricardo Stuckert/Presidência da República – 1º.mai.2023

PODER360 1.mai.2024 (quarta-feira) – 10h58



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta 4ª feira (1º.mai.2024) de ato unificado organizado por centrais sindicais em São Paulo, para celebrar o 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalho. O evento será realizado no estacionamento da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na Zona Leste da capital paulista.

O ato unificado é realizado pelo 6º ano consecutivo pelas centrais sindicais CUT (Central Única dos Trabalhadores), Força Sindical, UGT (União Geral dos Trabalhadores), CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores), CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros) e Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Haverá transmissão nas redes sociais da CUT. Além do presidente Lula, os presidentes das centrais sindicais também discursarão.

Assista ao vivo: