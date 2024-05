Ao vivo: Congresso Nacional analisa vetos presidenciais

Deputados e senadores se reúnem em sessão conjunta no Congresso Nacional (foto) nesta 3ª feira (28.mai) Sérgio Lima/Poder360 – 28.jan.2024

PODER360 28.mai.2024 (terça-feira) – 13h17



O Congresso Nacional realiza nesta 3ª feira (28.mai.2024) sessão para analisar vetos presidenciais. Há 20 itens na lista, sendo que 17 trancam a pauta. A sessão deve apreciar vetos considerados prioritários pelo Planalto, que foram adiados mais de uma vez.

Não houve acordo até a noite de ontem (2ª) sobre o veto às “saidinhas” de presos. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) queria manter em troca da não derrubada de um veto de Jair Bolsonaro (PL) ao texto que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, mas a oposição se recusou.

O governo deve sair com vitória no caso do veto ao trecho da LDO que fixava o pagamento de emendas individuais e de bancada. Os governistas deram a contrapartida de pagar 55% das verbas “pix” até 30 de junho.

Assista ao vivo:

Eis outros vetos que devem ser analisados:

Orçamento (1º de 2024) – veta trecho que obrigava o empenho de recursos para o pagamento de emendas impositivas em até 30 dias depois da divulgação das propostas; Fake news (46 de 2021) – trechos do projeto que define a “comunicação enganosa em massa” como crime.