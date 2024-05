Ao vivo: Fávaro fala à Comissão de Agricultura da Câmara

O ministro deve falar sobre as ações do governo Lula para o setor agropecuário; assista, ao vivo, no canal do Poder360 no YouTube

Na foto, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Sérgio Lima/Poder360 – 14.mar.2024

PODER360 22.mai.2024 (quarta-feira) – 10h38



O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participa nesta 4ª feira (22.mai.2024) de reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.

Fávaro deve apresentar as atividades do ministério para 2024 e falar sobre as ações do governo Lula o setor agropecuário.

Assista ao vivo:

curtiu a reportagem? Compartilhe sua opinião

apontar erros neste texto