Ao vivo: Lula lança programa de crédito e renegociação para microempreendedores

Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Márcio França acompanham nesta 2ª feira (22.abr) do lançamento do programa “Acredita”

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação) , ministro Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (SECOM) durante a apresentação e coletiva de imprensa sobre o Programa de Democratização dos Imóveis da União, no Palácio do Planalto. Sérgio Lima/Poder360 – 26.fev.2024

PODER360 22.abr.2024 (segunda-feira) – 10h42



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa nesta 2ª feira (22.abr.2024) da cerimônia de lançamento do programa “Acredita”, que reestrutura parte do mercado de crédito no Brasil. A iniciativa dará apoio ao empreendedorismo, com novas medidas de crédito e renegociação de dívidas para pequenos negócios.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França, também participarão da solenidade.

O canal do jornal digital Poder360 no YouTube transmitirá ao vivo o evento.

Assista: