Ao vivo: Lula participa de entrega de obra no Espírito Santo

Presidente vai à inauguração de via com 20km de extensão na BR-101, na Serra; assista, ao vivo, no canal do Poder360 no YouTube

Na foto, Renan Filho (esq.) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (dir.) Sérgio Lima/Poder360 – 1º.jan.2023

PODER360 15.dez.2023 (sexta-feira) – 15h37



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta 6ª feira (15.dez.2023) da entrega obra da rodovia Contorno do Mestre Álvaro, próxima à BR-101, na Serra, no Espírito Santo.

O ministro Renan Filho (Transportes) também participa. Na Serra (Espírito Santo). A via tem 20 km de extensão. Tem como objetivo aliviar o trânsito na região.

Assista ao vivo:

