Ao vivo: Lula participa do programa “Bom dia, Presidente”

Petista concederá entrevista a emissoras de rádio; assista, ao vivo, no canal do Poder360 no YouTube

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na 2ª feira (6.mai) um PDL (Projeto de Decreto Legislativo) para dar celeridade às medidas do governo de ajuda ao RS Sérgio Lima/Poder360 – 06.mai.2024

PODER360 7.mai.2024 (terça-feira) – 8h30



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede entrevista a emissoras de rádio no programa “Bom dia, Presidente“, do CanalGov, na sede da EBC, em Brasília (DF).

O petista deve falar sobre ações do governo federal para ajudar o Rio Grande do Sul depois das fortes chuvas e enchentes que atingiram o Estado.

Assista, ao vivo, a partir das 9h:

curtiu a reportagem? Compartilhe sua opinião

apontar erros neste texto