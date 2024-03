Ao vivo: Lula recebe Macron no Palácio do Planalto

Presidentes cumprem agenda de compromissos nesta 5ª feira (28.mar); assista, ao vivo, no canal do Poder360 no YouTube

Na foto, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da França, Emmanuel Macron Ricardo Stuckert/PR – 27.mar.2024

PODER360 28.mar.2024 (quinta-feira) – 12h35



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta 5ª feira (28.mar.2024) o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Planalto.

Os presidentes se reúnem e fazem assinatura de atos. Após, fazem declaração conjunta a jornalistas.

Assista ao vivo:

