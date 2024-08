Ao vivo: Lula se reúne com representantes da indústria farmacêutica

Reunião é realizada no Palácio do Planalto nesta 4ª feira (14.ago); o governo não divulgou os nomes dos participantes

Na foto, o presidente Lula durante reunião ministerial realizada em 8 de agosto de 2024 no Palácio do Planalto Sérgio Lima/Poder360 – 08jul2024

PODER360 14.ago.2024 (quarta-feira) – 16h38



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa nesta 4ª feira (14.ago.2024) de reunião com representantes do setor farmacêutico, no Palácio do Planalto. O governo não divulgou os nomes dos participantes.

O canal do jornal digital Poder360 no YouTube transmite ao vivo o evento.

Assista:

