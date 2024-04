Ao vivo: Lula vai a anúncio do Minha Casa, Minha Vida

As habitações vão beneficiar mulheres chefes de família, comunidades quilombolas, indígenas e famílias que vivem em áreas de risco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto) deve discursar no evento Sérgio Lima/Poder360 – 28.mar.2024

PODER360 10.abr.2024 (quarta-feira) – 11h03



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta 4ª feira (10.abr.2024) de anúncio da seleção do Minha Casa, Minha Vida nas modalidades Rural e Entidades. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Jader Filho (Cidades) participam. A cerimônia será realizada no Palácio do Planalto.

São 112 mil unidades habitacionais, sendo 75.000 moradias para a modalidade Rural e 37.000 para a categoria Entidades. As habitações vão beneficiar mulheres chefes de família, comunidades quilombolas, indígenas e famílias que vivem em áreas de risco.

Assista ao vivo:

curtiu a reportagem? Compartilhe sua opinião

apontar erros neste texto