Ao vivo: Lula vai a evento sobre os direitos das crianças e dos adolescentes

O presidente participa nesta 4ª feira (3.abr) da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

Na foto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a reunião ministerial do segundo ano de governo Sérgio Lima/Poder360 – 18.mar.2024

PODER360 3.abr.2024 (quarta-feira) – 19h34



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa nesta 4ª feira (3.abr.2024) da 12ª CNDCA (Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), no CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), em Brasília. O evento é promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos para discutir medidas de enfrentamento aos problemas deixados pela pandemia de covid-19.

O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, também participarão.

