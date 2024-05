Ao vivo: Ministros de Lula falam sobre situação no RS

De acordo com a Defesa Civil, são 169 mortos, 53 pessoas desaparecidas e 806 feridas

O ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, falará a jornalistas Lucas Leffa/Secom – 4.mai.2024

Ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falam a jornalistas nesta 3ª feira (28.mai.2024), em Porto Alegre, sobre a situação do Rio Grande do Sul depois das fortes chuvas que atingiram o Estado.

O número de mortos pelas enchentes no Rio Grande do Sul segue em 169, segundo boletim divulgado na manhã desta 3ª feira (28.mai) pela Defesa Civil gaúcha. É a mesma quantidade desde domingo (26.mai). São 53 pessoas desaparecidas e 806 feridas.

Mais de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas de alguma maneira e 581 mil foram desalojadas. Ainda permanecem em abrigos temporários 48.789 pessoas. Por causa das cheias, 77.712 pessoas ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas. Até o momento, 12.521 animais também foram resgatados.