Ao vivo: Poder360 entrevista o deputado Danilo Forte (União Brasi-CE)

O congressista falará sobre relação do Congresso com o Governo e sobre a sucessão da presidência da Câmara

Na foto, o deputado Danilo Forte (União Brasil-CE) durante sessão da Câmara, em março de 2023 Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados – 29.mar.2023

PODER360 8.fev.2024 (quinta-feira) – 10h39



O jornal digital Poder360 entrevista ao vivo nesta 5ª feira (8.fev.2024) o deputado Danilo Forte (União Brasil-CE). O editor sênior Guilherme Waltenberg irá perguntar sobre a relação do Congresso com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), as articulações para sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara e outros assuntos.

A entrevista será realizada no estúdio do Poder360, em Brasília, a partir das 10h40.

Assista:

Quem é Danilo Forte Francisco Danilo Bastos Forte é advogado, tem 65 anos e é natural de Fortaleza (CE).

Forte está em seu 3º mandato na Câmara. Antes, presidiu a Funasa (Fundação Nacional de Saúde), de 2007 a 2010.

Em 2023, foi o relator da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2024 –texto que estabelece as principais regras do orçamento anual.