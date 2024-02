AO VIVO: Tarcísio fala em ‘momento emblemático’ em Santos e agradece Lula; acompanhe

Governador e presidente da República participam de cerimônia pelos 132 anos do porto e anúncio de novos investimentos na região

Reprodução / GOv BR

Esse será o segundo encontro do chefe do Executivo federal com o governador do Estado paulista na semana



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participam nesta sexta-feira, 2, da solenidade em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos. Segundo dados do governo federal, considerado o maior do hemisfério sul e responsável por 30% da balança comercial do Brasil, o porto registrou, no mês de dezembro de 2023, movimentação recorde de 15,6 milhões de toneladas de cargas, crescimento de 29,1% em relação a dezembro de 2022. Com o resultado, o total desde janeiro do último ano foi de 173,3 milhões de toneladas. A expectativa é que Lula também acompanhe o anúncio das obras do túnel que liga Santos ao Guarujá — o primeiro túnel imerso da América Latina, e anuncie durante o evento novos investimentos do governo federal na região.

Esse será o segundo encontro do chefe do Executivo federal com o governador do Estado paulista na semana. Na última terça-feira, 30, os líderes políticos se reuniram justamente para discutir a parceria do governo federal e da gestão estadual para as obras do túnel Santos-Guarujá. Para a obra serão investidos R$ 5,8 bilhões, com 860 metros entre as margens (incluindo embocaduras) e o túnel ficará imerso sob o fundo do canal a uma profundidade de 21 metros. O empreendimento está incluído entre as obras do Novo PAC e será resultado de uma parceria público-privada (PPP).