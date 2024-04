Ao vivo: TRE-PR retoma julgamento que pode cassar mandato de Moro

Caso começou a ser julgado em 1º de abril; assista, ao vivo, no canal do Poder360

Na foto, o senador Sérgio Moro chegando no seu gabinete, no Senado Sérgio Lima/Poder360 – 03mar2024

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná, retoma nesta 4ª feira (3.abr.2024) a análise das ações que podem cessar o mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Uma das ações é movida pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PC do B). A outra, pelo PL.

O julgamento teve inicio na 2ª feira (1º.abr.2024), mas não teve uma conclusão pois o juiz José Rodrigo Sade pediu mais tempo para análise no processo na última sessão.

