AO VIVO: Vila Maria agita o Anhembi com homenagem à sua história; Rosas de Ouro se prepara para entrar na avenida

Depois de um Carnaval fora de época em abril de 2022, o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo volta ao Sambódromo do Anhembi na data tradicional. Nas noites desta sexta-feira, 17, e sábado, 18, as 14 escolas que compõem a elite do carnaval paulista irão se apresentar para milhares de espectadores. Na primeira noite, sete escolas agitam o Sambódromo. A primeira é a Independente Tricolor, que retorna ao Grupo Especial, sendo seguida pela Acadêmicos do Tatuapé, bicampeã que tenta voltar ao topo do pódio. A terceira escola a desfilar é a Barroca Zona Sul, que busca melhorar os resultados anteriores e voltar nas campeãs. A Unidos de Vila Maria é a quarta agremiação a entrar no Sambódromo e quer conquistar seu título inédito. O Rosas de Ouro é a quinta escola e quer voltar ao protagonismo que lhe rendeu sete títulos do Grupo Especial. Também em busca do título inédito, a Tom Maior é a sexta agremiação a passar pelo Anhembi. A noite termina com a apresentação da Gaviões da Fiel, escola de maior torcida da disputa.

Acompanhe o desfile ao vivo:

5h38 – Um ponto curioso do desfile da Tom Maior chega ao meio do sambódromo: Em vez de dividir em alas, a escola apostou em uma grande ala com mais de 100 componentes divididos em fileiras com cores diversas, que representam as seis yábas – orixás femininas: Oxum, Iemanjá, Nanã, Yansã, Obá e Ewá.

5h34 – Uma das alas representa dificuldades entre a “tragédia” e a “felicidade”

5h29 – A Bateria de mestre Carlão, a Tom30 , se aproxima do recuo. Vale lembrar que Mestre Carlão assumiu como presidente da agremiação após a decisão de uma colega de deixar a presidência da escola

5h09 – A escola falará sobre as mães pretas ancestrais, contando com 1.800 componente sem 18 alas.

5h05 – A Tom Maior é a sexta escola a entrar no Anhembi hoje.

4h57 – O Rosas de Ouro encerra o desfile com 1h02m49s, sendo um dos menores tempos da noite no Anhembi.

4h55 – Último carro tem homenagens a grandes personalidades negras da escola, como Pelé, Arlindo Cruz e Gloria Maria

4h48 – Desfile vai chegando ao fim, com o grande destaque sendo a comissão de frente

4h38 – Terceira alegoria traz roda de capoeira com grupo que treina na agremiação, na zona norte. Cronometro marca 40 minutos passados no Anhembi.

4h30 – Um dos carros representa o Quilombo dos Palmares. Um grupo de mais de 50 integrantes estão na parte de frente do carro, com escudos, significando a tentativa de se defender contra a opressão.

4h20 – A bateria acaba de entrar no recuo, fazendo sua tradicional coreografia de entrada, agitando o Anhembi

4h10 – Comissão de frente retrata os navios negreiros. Caveiras simbolizam os escravos que se jogaram no mar durante as travessias, enquanto pinturas metálicas representam a “força” dos homens negros.

4h00 – Escola vem para a avenida com 1.600 componentes espalhados em 19 alas; a agremiação cantará o chamamento por um mundo com mais igualdade e exaltará as lutas do povo preto

3h57 – A sete vezes campeã do carnaval de São Paulo Rosas de Ouro se prepara para entrar na avenida

3h50 – Com 1h04 marcando no relógio, Vila Maria encerra o desfile dentro do prazo e deve brigar para voltar no desfile das campeãs.

3h39 – A Vila Maria usa o fim do desfile para anunciar seu próximo tema: Michael Jackson. Rodrigo Teaser, famoso cover do Rei do Pop, desfila em cima de um tripé de apoio.

3h34 – Penúltimo carro traz componentes que trocam de fantasias para homenagear os 68 enredos já apresentados pela Vila Maria na história do carnaval. Cronômetro marca 50 minutos.

3h26 – Uma das alas homenageia os enredos da Vila Maria sobre o circo, trazendo um tripé com formato de elefante no meio dos componentes. Outras alas relembram grandes desfiles da escola, como os enredos sobre Cubatão, Ilhabela e a homenagem à Nossa Senhora de Aparecida.

3h21 – O segundo carro da escola homenageia a Paróquia Nossa Senhora da Candelária, uma das principais do bairro. O padre da igreja está desfilando na alegoria

3h17 – Trechos da escola falam da ligação da agremiação e da região com os portugueses. O time de futebol da Portuguesa foi homenageado

3h05 – Um dos destaques da Vila Maria, a bateria Cadência da Vila, do Mestre Moleza, é considerada uma das melhores de São Paulo e já mostra arranjos na avenida.

2h56 – A chuva já parou no Anhembi, mas a avenida está molhada, o que pode atrapalhar a Vila Maria.

2h49 – O enredo de Cristiano Bara homenageará a história da agremiação; ao todo, serão 2.500 componentes espalhados em 19 alas.

2h44 – A Unidos da Vila Maria chega para desfilar, fazendo uma homenagem ao próprio bairro.

2h39 – A Barroca Zona Sul fecha o desfile com pouco mais de 1 hora e 3 minutos, dentro do prazo máximo.

2h36 – Mesmo com a forte chuva, o Barroca não passou por problemas e caminha para encerrar um desfile seguro.

2h16 – O último carro da escola fala sobre a importância da preservação do pantanal, com uma grande onça que se move na parte dianteira. Batem 43 minutos no cronômetro.

2h10 – O segundo carro da escola chega ao recuo sob forte chuva e retrata a guerra do Paraguai.

2h07 – Chuva começa a apertar no Anhembi, mas ainda não afeta o desfile.

1h54 – Escola está homenageando o povo guaicuru e sua luta contra o avanço dos colonizadores.

1h44 – A Barroca vem para a avenida com 2 mil componentes espalhados em 15 alas. Além isso terá quatro carros alegóricos.

1h34 – A próxima escola a desfilar no Sambódromo do Anhembi é a Barroca Zona Sul.

1h28 – A Acadêmicos do Tatuapé encerrou o desfile com 1h02m02s. A apresentação agitou o Anhembi.

1h10 – O quarto e último carro se aproxima do recuo da bateria. Alas retrataram eventos tradicionais da cidade. O tema da alegoria são as belezas naturais da cidade.

1h00 – Agremiação vai apresentando evolução boa e levanta o Anhembi. Comunidade abraçou a composição e canta a plenos pulmões. Fantasias também mostram bom acabamento.

0h48 – O começo do desfile traz as cores da escola, azul e branco, no abre-alas e na bateria, que vem fantasiada de peixe.

0h39 – A Bateria de Mestre Higor já fez o primeiro apagão, deixando a comunidade cantar o samba-enredo.

0h34 – A escola contará a história de Paraty, com 2.200 componentes distribuído em 20 alas!

0h27 – A Acadêmicos do Tatuapé já está pronta para entrar na avenida! O intérprete Celsinho Mody está vestido de capitão de navio.

0h20 – A Independente encerra o desfile com 1h04m29s, dentro do prazo máximo. Os componentes comemoram o desfile seguro!

0h01 – Aos 46 minutos, a bateria deixa o recuo. Ainda falta mais um carro passar pelo trecho do Anhembi

23h52 – O segundo carro alegórico da escola, que fala sobre o mar Egeu e tem uma grande estátua de Poseidon, já passou pelo segundo recuo. No momento, a escola tem 36 minutos de desfile.

23h35 – A Bateria do Mestre Cassiano Andrade está fantasiada de guerreiros gregos erealizou uma paradinha no refrão principal. O Carro Abre-Alas se chama “Exército de Esparta e o Deus da Guerra” e é predominantemente dominado pelas cores da escola: Vermelho, Preto e Branco, além de detalhes dourados

23h27 – A Comissão de Frente retrata o Duelo entre dois deuses. Os integrantes representam dois povos duelando entre si.

23h20 – A escola vem com 1600 componentes, distribuídos em 20 alas, e terá quatro carros alegóricos

23h08 – FICHA TÉCNICA INDEPENDENTE TRICOLOR

Presidente: Alessandro Oliveira Santana (Batata)

Carnavalesco: Amauri Santos

Mestre de Bateria: Cassiano Andrade

Intérprete: Pê Santana

Enredo: “Samba no pé, lança na mão, isso é uma invasão!”

Bairro: Vila Guilherme

Cores: Vermelho, Branco e Preto

23h02 – Começam os desfiles! A Independente Tricolor entra no Sambódromo! A escola falara sobre a estratégia e tenta se firmar na elite.

22h40 – Os representantes da Velha Guarda das escolas já passaram pelo Anhembi! Em breve as escolas entram em cena!

22h30 – A primeira a desfilar é a Independente Tricolor, que retorna ao Grupo Especial depois do vice-campeonato do Grupo de Acesso em 2022.

22h20 – Nesta primeira noite, sete escolas desfilam no Sambódromo do Anhembi. São elas: Independente Tricolor, Acadêmicos do Tatuapé, Barroca Zona Sul, Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro, Tom Maior e Gaviões da Fiel

22h15 – Boa noite! Começa agora a cobertura ao vivo dos desfiles do carnaval de São Paulo