Aos 88 anos, pastor Possidônio Martins se recusa a deixar a presidência da CIADSETA-PA

O pastor Possidônio Martins Reis, de 88 anos, presidente da Convenção Interestadual dos Ministros das Assembleias de Deus nos estados do Pará (CIADSETA-PA), conseguiu garantir sua permanência no comando da instituição, onde atua desde 2003, por meio de uma manobra que mudou o cenário político interno da convenção.

Diante da crescente força política do pastor Marinaldo Soares, líder em São Geraldo (PA), que já contava com convencionais suficientes para vencer a eleição interna, Possidônio articulou uma solução estratégica: separou a convenção em duas. Ele abriu mão da jurisdição no estado do Mato Grosso, cedendo-a ao pastor José Antônio Francisco Campos, líder em Confresa (MT), e emancipou a CONFRADESPA, uma nova convenção no Pará, sob a liderança de Marinaldo.

Segundo fontes, o pastor Marinaldo já havia comunicado sua intenção de concorrer à presidência da CIADSETA-PA, o que gerou retaliações e resistência entre os aliados de Possidônio. No entanto, ao retirar esses opositores da disputa direta, o pastor garantiu um caminho livre para permanecer na liderança da CIADSETA-PA.

A decisão reflete o desafio de renovação em convenções religiosas, onde lideranças prolongadas geram questionamentos sobre governança e sucessão. O caso lembra a reestruturação da CGADB com a saída do pastor Samuel Câmara, que fundou a CADB, encerrando disputas internas na maior convenção evangélica do Brasil.

