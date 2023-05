Aos gritos de ‘mito’, Bolsonaro é ovacionado na Agrishow

Ex-presidente subiu em um trator ao lado do governador Tarcísio de Freitas e acenou para dezenas de apoiadores que compareceram ao evento

Jair Bolsonaro ao lado de Tarcísio de Freitas na Agrishow



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ovacionado durante a Agrishow, feira internacional de tecnologia agrícola realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Vídeos compartilhados nas redes mostram Bolsonaro sendo recepcionado por dezenas de apoiadores e evidenciam a popularidade do ex-presidente entre os trabalhadores rurais. Neste domingo, 30, uma multidão aguardava o ex-mandatário desembarcar no aeroporto do município. Um outro vídeo, mostra Bolsonaro cumprimentando apoiadores pouco tempo depois de chegar para o evento. Na manhã desta segunda-feira, 1°, o ex-presidente sobre em uma máquina agrícola ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele acena para o público sob os gritos de “mito”. Em outra imagem, ambos continuam em um trator enquanto o público canta o Hino Nacional. Em outro vídeo compartilhado pelas redes sociais, mostra Bolsonaro caminhando em meio a multidão, que se aglomerou em torno do ex-presidente e do governador.

