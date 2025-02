Aos menos 90 celulares foram invadidos por spyware de Israel, diz WhatsApp

CAMPINAS, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Pelo menos 90 jornalistas e membros da sociedade civil foram alvos de um programa espião criado por uma empresa israelense de tecnologia, instalado nos celulares após uso do WhatsApp. A informação foi confirmada pela Meta, dona do aplicativo de mensagens, ao jornal britânico The Guardian.

Invasão dos celulares teria acontecido por meio do aplicativo Graphite. Uma vez no dispositivo, o spyware tem acesso total, incluindo mensagens de apps criptografados como WhatsApp e Signal. Responsável pela criação do aplicativo é a empresa israelense de tecnologia Paragon Solutions.

Ataque foi um “zero-click”, ou seja, os alvos não precisaram clicar em links maliciosos. O WhatsApp confirmou que os dispositivos dos 90 usuários foram comprometidos ou estavam em risco, mas não conseguiu identificar quais governos solicitaram o ataque.

Paragon não foi apontada diretamente como responsável, mas o software de espionagem é utilizado por clientes governamentais, incluindo o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA. Informação do The Guardian aponta que, recentemente, a empresa recebeu um contrato de US$ 2 milhões com a divisão de investigações de segurança interna, mas foi suspenso para verificar conformidade com ordens executivas do governo Biden sobre o uso de spyware.

Venda da companhia à uma empresa de capital privado dos Estados Unidos aguarda autorização israelense. A empresa também está sob investigação por potenciais abusos relacionados ao uso de spyware.

WhatsApp enviou uma carta de “cessar e desistir” (uma comunicação oficial de que as ações são ilegais) à Paragon e está avaliando medidas judiciais. O ataque foi interrompido em dezembro, mas não se sabe quanto tempo os alvos estiveram sob risco.

Meta afirma que está notificando todos os usuários que foram afetados. Empresa diz que WhatsApp vai continuar protegendo a privacidade dos usuários.