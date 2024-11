AOSID vence licitação e mantém gestão de hospital no interior da Bahia; confira

A licitação para selecionar uma organização social para administrar o Hospital Regional de Juazeiro (HRJ), no norte baiano, foi finalizada pelo Governo do Estado, tendo como ganhadora a Associação Obras Sociais Irmã Dulce (AOSID). O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (1º).

Segundo a publicação, o valor total do custeio é de R$446.007.658,20, a título de custeio e R$ 1.359.472,80 para os preços como reembolso das OPMEs [Órteses, Próteses e Materiais Especiais].

A empresa, que já era a responsável pela gestão da unidade hospitalar desde 2020, conseguiu manter a administração e terá este novo contrato para operar o local, que passa por obras e reformas de ampliação, com previsão de entrega para este mês de novembro e dezembro, como foi antecipado ao Bahia Notícias pela secretária de saúde da Bahia, Roberta Santana.

De acordo com o resultado da concorrência pública nº 031 / 2023, a AOSID possuiu no processo uma nota final de 61,60 e foi aprovada pelo critério de melhor técnica. Com isso, a entidade celebrará o novo contrato de gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital.