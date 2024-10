Apagão em São Paulo completa 3 dias e mais de 1 milhão de imóveis continuam sem luz

O apagão que afeta a Grande São Paulo completou três dias neste domingo (13) após o forte temporal que ocorreu na última sexta-feira (11). A concessionária Enel ainda não forneceu um prazo para a normalização do fornecimento de energia elétrica. Até o momento, mais de 36 horas sem luz impactaram diversas cidades, incluindo São Bernardo do Campo, Santo André, Taboão da Serra, São Caetano do Sul e Cotia. No último sábado (12), a Enel reportou que aproximadamente 1,35 milhão de imóveis estavam sem energia, sendo que 870 mil deles localizados na capital paulista.

A empresa também informou que cerca de 750 mil endereços já tiveram o fornecimento restabelecido. Em algumas áreas, a concessionária precisará realizar a reconstrução de trechos inteiros da rede elétrica. A falta de energia afetou todas as regiões da cidade de São Paulo, com relatos de problemas em bairros como Interlagos, Santo Amaro, Jabaquara, Pinheiros e Mooca. Moradores e comerciantes estão enfrentando dificuldades, incluindo prejuízos financeiros e complicações no trânsito, devido à inoperância dos semáforos.

A Prefeitura de São Paulo comunicou que a UPA Santo Amaro e outros serviços essenciais estão operando com geradores para minimizar os impactos da falta de energia. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), não há previsão de chuvas para este domingo, o que pode ajudar na recuperação da situação. Além disso, espaços culturais, como o Theatro São Pedro, foram forçados a cancelar suas apresentações em decorrência do apagão. A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp) anunciou que tomará medidas legais contra a Enel, buscando compensação pelos prejuízos que já somam cerca de R$ 500 milhões, considerando o apagão que ocorreu em novembro do ano passado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira