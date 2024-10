Apagão em SP: protesto tem bloqueio de rua e ação da PM na zona sul

São Paulo — Moradores realizaram um protesto contra o apagão e interditaram o tráfego na altura do número 4.600 da Estrada do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, no início da noite desta segunda-feira (14/10). Parte do bairro segue às escuras, três dias depois do temporal que atingiu a capital paulista.

Uma das mais importantes vias da zona sul, a Estrada do Campo Limpo foi totalmente interditada por volta das 18h, quando dezenas de moradores de ruas vizinhas, que estão sem luz, impediram o tráfego com cavaletes e outros objetos.

Com a chegada da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar, moradores concordaram em liberar uma faixa de rolamento em cada direção.

Segundo moradores, não é a primeira vez que o bairro fica sem energia elétrica após um temporal. Depois da tempestade de novembro de 2023, eles ficaram até cinco dias sem luz.

“São quatro dias sem luz aqui. Já ligamos diversas vezes na Enel, nunca tem retorno de ninguém. A gente tá perdendo tudo dentro de casa”, contou a advogada Carina Gomes, moradora do bairro.

Segundo a advogada, a equipe da concessionária de energia que esteve no local deu prazo de 6h para o retorno da energia. Mas, a promessa não foi cumprida. “Isso é um descaso com a população. Isso é uma vergonha”, desabafou.

Panelaço

Também na mesma Estrada do Campo Limpo, altura do 291, moradores fizeram um panelaço para cobrar o retorno da energia elétrica.

A professora aposentada Sueli Martinez, de 59 anos, cobra o posicionamento das autoridades sobre o reestabelecimento da energia no bairro. “Já perdi toda a comida que eu tinha na geladeira e no freezer. Estragou tudo. Joguei tudo fora”, lamentou a professora aposentada.