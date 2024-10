Apagão: Nunes quer bater em Alckmin para se defender de Boulos

Após o candidato do PSOL, Guilherme Boulos usar o apagão que atingiu a cidade de São Paulo para criticar Ricardo Nunes(MDB) no horário eleitoral, a campanha do atual prefeito prepara um contra-ataque.

A coluna apurou que Nunes quer usar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmina para se defender das acusações do psolista, além de continuar responsabilizando a Enel e o Ministério de Minas e Energia pelo apagão.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Guilherme Boulos e Ricardo Nunes estão concorrendo a Prefeitura de São Paulo Reprodução 2 de 4 Os candidatos devem explorar a questão do apagão até o fim da campanha Reprodução/Band 3 de 4 Guilherme Boulos já começou a falar da gestão de Nunes Reprodução/YouTube 4 de 4 Geraldo Alckmin, no entanto, pode ser usado para atacar Boulos Jessica Bernardo/Metrópoles

A ideia é jogar a concessão da energia elétrica de São Paulo para Enel no colo Alckmin, que será vendido como “o pai dessa privatização”. O emedebista vai dizer o ex-tucano nunca fez nada para melhorar a questão dos problemas energéticos da capital nos oito anos em que governou São Paulo.

Nunes quer passar a imagem que o Alckmin, agora vice-presidente de Lula, aliado de Boulos, “nunca fez nada pelo estado” e que, agora, “também não está fazendo nada”, segundo aliados do prefeito.

Boulos bate com apagão

Desde segunda-feira (14/10), a campanha de Boulos usa o apagão que atingiu boa parte da cidade de São Paulo para criticar a gestão de Nunes.

Inclusive, como noticiou a coluna, o tema virou munição para os dois candidatos no primeiro debate do segundo turno das eleições municipais.

Interlocutores do candidato do PSol dizem que a campanha de Boulos continuará explorando o tema até o final da eleição, especialmente citando o problema das podas das árvores na cidade de São Paulo.