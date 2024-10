Apagão prejudica fornecimento de água na Grande SP pelo 2º dia seguido

São Paulo —O abastecimento de água na Grande São Paulo está prejudicado neste domingo (13/10), pelo segundo dia consecutivo, ainda como consequência do temporal que afetou a região na noite da última sexta-feira (11/10). Em nota, a Sabesp, pediu o “uso consciente” da água armazenada nas caixas residenciais.

“A interrupção do fornecimento de eletricidade afeta o funcionamento de estações elevatórias e boosters, equipamentos que transportam a água para locais mais altos”, diz a empresa de saneamento.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Árvore caída no bairro Jaguaré, na zona oeste Camila Olivo/ Metrópoles 2 de 4 Queda de árvore em Perdizes, bairro na zona oeste de SP Luiz Vassalo/ Metrópoles 3 de 4 Entrada de condomínio residencial interditada pela queda de árvores Jéssica Bernardo/ Metrópoles 4 de 4 Condomínio residencial na zona sul de SP Jéssica Bernardo/ Metrópoles

A distribuição de água segue afetada em regiões de São Paulo, São Bernardo do Campo, Cotia, Cajamar e, principalmente, Mauá (veja de bairros lista abaixo).

Cerca de 900 mil consumidores continuam sem energia na manhã deste domingo (13/10), mais de 32 horas depois da tempestade que atingiu a Grande São Paulo, com a rajada de vento mais forte dos últimos 29 anos.

Enel sem previsão

A maior parte dos moradores afetados é da capital paulista, onde cerca de 552 mil clientes da Enel amanheceram sem luz neste domingo. Além da cidade de São Paulo, 60,4 mil consumidores estão sem luz em São Bernardo do Campo, 59 mil em Cotia e 55,5 mil em Taboão da Serra.

Em nota, a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em São Paulo, disse que “segue trabalhando dia e noite com reforço das equipes de campo para restabelecer o serviço para todos”. A empresa afirma que está com 1,6 mil técnicos em campo para religar a energia na região metropolitana e que trabalha para ter 2,5 mil profissionais nas ruas. Funcionários do Rio de Janeiro e do Ceará, além de técnicos de outras distribuidoras foram acionados para ajudar nos trabalhos.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7 Temporal em São Paulo deixa bairros sem luz nesta sexta-feira (11/10) Leonardo Amaro/Metrópoles 2 de 7 Temporal em São Paulo deixa bairros sem luz nesta sexta-feira (11/10) Leonardo Amaro/Metrópoles 3 de 7 Temporal em São Paulo deixa bairros sem luz nesta sexta-feira (11/10) Juliana Arreguy/Metrópoles 4 de 7 Temporal em São Paulo deixa bairros sem luz nesta sexta-feira (11/10) Juliana Arreguy/Metrópoles 5 de 7 6 de 7 Temporal provoca apagão em vários bairros da capital e na Grande SP Enzo Marcus/Metrópoles 7 de 7 Árvore caída sobre poste após temporal em São Paulo Leonardo Amaro/Metrópoles

Na sexta-feira, mais de 2,1 milhões consumidores tiveram o fornecimento de energia interrompido. O dado contabiliza tanto residências quanto estabelecimentos comerciais.

Bairros com abastecimento de água prejudicado:

Capital: Capão Redondo, Americanópolis, Vila do Encontro, Grajaú, Parelheiros, Jardim Marilda, Vila Clara, Ipiranga

Capão Redondo, Americanópolis, Vila do Encontro, Grajaú, Parelheiros, Jardim Marilda, Vila Clara, Ipiranga São Bernardo do Campo: Nova Petrópolis

Nova Petrópolis Cotia: Jardim Atalaia

Jardim Atalaia Cajamar: Jordanésia e Parque São Roberto

Jordanésia e Parque São Roberto Mauá: Pq. São Vicente (trecho), Zaíra, Vila Santa Rosa, Jd. Guapituba, Jd. São Jorge, Jd. Primavera, Jd. Ana, Itaussu (trecho), Vila Noêmia, Jd. Pedroso, Vila Assis Brasil, Vila N. S. das Vitórias, Carlina, Pq. das Américas, Vila João Ramalho, Jd. Oratório (trecho), Jd. Esperança, Vila Bocaina.

A Sabesp informa que ocorrências e solicitações podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp (11 3388-8000) e pela Agência Virtual no site.