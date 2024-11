Apaixonada pela música brasileira, Stacey Kent homenageia Tom Jobim

Americana nascida em New Jersey, a cantora Stacey Kent se apaixonou pela música brasileira ainda na adolescência. Foi quando ouviu João Gilberto pela primeira vez na casa de um amigo. Ela tinha 14 anos e a experiência foi um divisor de águas na trajetória dela.

“Foi um dia importantíssimo na minha vida”, gosta de contar para quem quiser ouvir.

Tão importante que, bem antes de ser artista, ela alimentou uma paixão forte pela cultura brasileira, a ponto de aprender português.

Pois é, com um sotaque gostoso de ouvir, ela sobe ao palco do Ulysses Centro de Convenções para homenagear outro mestre da MPB: Antônio Carlos Jobim.

Inédita em Brasília, a turnê “Um Tom Sobre Jobim” chega a capital dentro do Festival “Estilo Brasil” trazendo também os brasileiríssimos Danilo Caymmi e Roberto Menescal para um show cheio de sofisticação e sutileza.

No repertório, sucessos inesquecíveis do maestro soberano como Garota de Ipanema, Chega de Saudade, Desafinado e a icônica Águas de Março, que Stacey Kent canta, maravilhosamente, na língua de Balzac.

“É uma das gravações mais bonitas que conheço, e olha que eu trabalhei com o Tom, né”, elogia Caymmi.

Um dos remanescentes do grupo que ajudou a criar a Bossa Nova, Roberto Menescal abrilhanta a festa, em 29 de novembro, com histórias sobre o movimento e canções que marcaram épocas.

Ao todo, o Festival “Estilo Brasil” terá, até 14 de dezembro, 13 atrações que, em formatos que vão de voos solos a parcerias, passearão por diversos gêneros: da MPB ao samba, do rap à bossa nova, flertando com o jazz, o pop rock e o hip hop. São artistas de peso como Ana Carolina, Paulinho da Viola, Ivan Lins, Xamã, Stacey Kent, Danilo Caymmi, Silva, Poesia Acústica e muito mais.

Programação:

Paulinho da Viola – 80 anos

Turnê: Quando o samba chama

23 de novembro

Stacey Kent & Danilo Caymmi cantam Tom Jobim (participação Roberto Menescal)

Turnê: Um Tom sobre Jobim

29 de novembro

Poesia Acústica & Xamã (abertura de Lourena)

30 de novembro

Silva (abertura com Anelis Assumpção)

Turnê: Encantado

7 de dezembro

Ivan Lins (abertura Joyce Moreno)

14 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: de 14 de novembro a 14 de dezembro

Ingressos: Bilheteria Digital (cliente Banco do Brasil Visa têm 60% de desconto)

Clientes têm direito a adquirir até quatro (4) entradas por CPF (em qualquer categoria)