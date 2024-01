Aparecida conquista R$ 34.728.286 em emendas parlamentares e projeta crescimento econômico

O valor representa aumento de 100% ao recebido em 2022 e é maior do que o destinado a Goiânia

Em um cenário de evolução econômica e administrativa, Aparecida de Goiânia registrou em 2023 uma conquista notável ao superar Goiânia no recebimento de emendas da bancada federal goiana. A cidade, que é a segunda maior de Goiás, recebeu R$ 34.728.286, valor que representa um aumento superior a 100% em relação ao ano anterior e ultrapassa o montante destinado à capital, que possui uma população e um orçamento fiscal maiores.

O secretário da Fazenda, Einstein Paniago, destaca que a responsabilidade fiscal no município é um fator determinante para a conquista de novos recursos. Crédito: Secom.

Einstein Paniago, Secretário da Fazenda de Aparecida de Goiânia, atribuiu este sucesso na captação de recursos à “extraordinária capacidade de execução e entrega de obras, bens e serviços” da gestão do Governo Vilmar Mariano. Além disso, enfatizou a importância da “responsabilidade fiscal e o constante fomento ao desenvolvimento econômico e humano” para alcançar tais resultados.

Luiz Maronezi destaca a importância da desburocratização dos processos para a chegada de mais recursos

Luiz Maronezi, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Aparecida de Goiânia (CODAP), e líderes empresariais locais creditaram o crescimento econômico superior à desburocratização administrativa, uma política chave na gestão atual que tem facilitado o processo de abertura de empresas e incentivado o desenvolvimento econômico local.

O prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, credita a conquista ao bom diálogo com a bancada e com o Governo Federal. Crédito: Secom.

O Prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano (MDB), ao ser questionado sobre os índices econômicos favoráveis, expressou otimismo, indicando que os dados preliminares do PIB de 2023 sugerem que Aparecida de Goiânia poderá superar Anápolis, tornando-se a segunda maior economia do estado.

Para Vilmar as conquistas são resultado do trabalho da gestão que buscou estabelecer diálogo permanente com a bancada de Goiás no Congresso Nacional, com senadores, deputados Federais, e com o Governo Federal na execução dos projetos. “Em Aparecida, emenda parlamentar que chega é executada e vira resultado na ponta para o cidadão, em todas as áreas, tendo como exemplo, saúde e infraestrutura”, destacou Vilmar.

Crescimento econômico

O avanço nas emendas federais reflete apenas uma fração do progresso econômico da cidade. As emendas parlamentares estaduais e as transferências voluntárias de projetos específicos, aprovados junto ao governo estadual e ministérios, também apresentaram aumentos significativos. Em especial, as transferências fundo a fundo para a saúde superaram os melhores resultados dos exercícios anteriores em mais de R$100 milhões.

O crescimento econômico de Aparecida de Goiânia é impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que apresentou um aumento de sua participação no Valor Agregado total de Goiás de 6,0% para 7,7% entre 2010 e 2021. Este avanço coloca a cidade na segunda posição no ranking goiano deste setor. Paralelamente, a indústria manteve um crescimento estável, com 6,7% do PIB industrial goiano em 2021.

Em 2023, Aparecida de Goiânia foi reconhecida por seus avanços em infraestrutura e qualidade de vida, recebendo o 7º Prêmio “Casos de Sucesso & ESG” do Instituto Trata Brasil e o Prêmio Boas Práticas em Gestão Municipal Maguito Vilela. Estes prêmios refletem os esforços e resultados obtidos pela administração municipal em áreas como saneamento básico, proteção dos recursos hídricos e mobilidade urbana.

Olhando para 2024, Aparecida de Goiânia enfrenta o desafio de expandir ainda mais esses avanços econômicos e sociais, mantendo a competência e a responsabilidade no trato com a coisa pública. A gestão municipal, liderada pela Cidade Administrativa Maguito Vilela, foca não apenas no crescimento econômico, mas também na distribuição equitativa dos frutos desse desenvolvimento, buscando um progresso sustentável para a cidade.