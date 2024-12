Apenas 34% dos baianos possui máquina de lavar e 85% têm acesso a internet em casa

Apenas 3 em cada 10 baianos possuíam máquina de lavar roupa em casa e 85,1% tinham acesso à internet em 2025. É o que apontam os dados divulgados pelo Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados nesta quinta-feira (12). Assim, o estado ocupa a 3ª menor proporção de moradores em domicílios com máquina de lavar roupa e 7ª menor com Internet em casa com relação aos outros estados brasileiros.

A presença da máquina de lavar roupa é um indicador, ao mesmo tempo, de condição de vida, conforto e otimização do tempo, sobretudo para mulheres. De 2000 a 2022, o indicador vem crescendo, tendo saído de 9,9% das pessoas que moravam em domicílios com o equipamento em 2000 para 34,8%, 4.900.539 moradores em 2022.

A proporção era bem inferior à do Brasil como um todo, onde 68,1% das pessoas (137,7 milhões) moravam em domicílios onde havia máquinas de lavar roupa. A Bahia nfica atrás apenas do Maranhão (27,0%) e Piauí (32,0%). No Brasil, Santa Catarina (94,2%), Rio Grande do Sul (89,3%) e São Paulo (88,8%) tinham os maiores percentuais de população que morava em domicílios com máquina de lavar.

Em Salvador, a proporção da população que mora em residências onde há máquina de lavar é bem maior do que na Bahia como um todo: 61,2%, o que representa 1.473.162 pessoas. Ainda assim, Salvador tinha a 5ª menor percentagem de pessoas morando em domicílios com máquina de lavar, entre as capitais.

O acesso à Internet era um serviço muito mais presente nos lares baianos. Em 2022, 85,1% das pessoas moravam em domicílios com Internet, no estado, o equivalente a 12.005.051 em números absolutos. Apesar de elevada, a proporção de pessoas em residências com Internet na Bahia era inferior à nacional e a 7ª mais baixa entre os estados.

No Brasil como um todo, 89,4% das pessoas moravam em domicílios onde havia acesso à Internet em 2022. Os maiores percentuais estavam no Distrito Federal (96,2%), em Santa Catarina (94,8%) e em São Paulo (93,5%).

Em Salvador, 91,3% das pessoas, 2,1 milhões de habitantes, moravam em domicílios com acesso à Internet, em 2022. Apesar de elevado, o percentual era o 4º mais baixo entre as 27 capitais, ficando acima apenas dos verificados em Rio Branco, no Acre (88,6%), Belém, no Pará ( 90,2%), e Macapá, no Amapá (91,2%).

Mesmo entre os municípios da Bahia, Salvador apresentava apenas a 11ª maior proporção de moradores em domicílios com Internet. Luís Eduardo Magalhães (95,0%), Lauro de Freitas (93,5%) e Ibicoara (92,7%) lideravam; Ipecaetá (55,0%), Pedro Alexandre (58,5%) e Barra (60,7%) eram os menores.