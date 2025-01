Apenas um dos municípios baianos em estiagem em 2024 solicitou apoio com recursos federais

Apenas um dos mais de 60 municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) solicitou recurso federal para combater os efeitos climáticos. O município em questão foi Antônio Cardoso, localizado no Portal do Sertão, a cerca de 146 km de Salvador.

Conforme informações obtidas pelo Bahia Notícias pelo MIDR, em novembro de 2024, 63 municípios constavam na lista de situação de emergência do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sindpec) em decorrência da estiagem. A estiagem é um fenômeno caracterizado por baixos índices pluviométricos em uma determinada região. No caso da Bahia, a maior parte do território é composta pela caatinga, que possui um período longo de estiagem entre maio e novembro mais especificamente.

O município de Antônio Cardoso, por sua vez, passou por três meses de estiagem no início do ano e em março de 2024 solicitou o recebimento de R$ 135.180,00 “com a finalidade de atender 9.760 pessoas, com o fornecimento de cestas básicas e distribuição de água potável”, afirma o documento do processo. Os dados implicam, dessa forma, que a crise climática atingiu cerca de 87% da população do município, que possui pouco mais de 11 mil habitantes.

Em nota ao Bahia Notícias, o ministério registra que “cabe ao município solicitar o recurso e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil analisa os pleitos e transfere os recursos após a aprovação, dentro da disponibilidade orçamentária”. A solicitação deve ser realizada pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sindpec).