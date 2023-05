Apesar da pressão, Lira mantém PL das Fake News na pauta; votação ainda é incerta

Apesar da pressão das big techs e da oposição ao governo Lula, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), manteve na pauta da sessão desta terça-feira, 2, a votação do projeto de Lei das Fake News (PL 2630/20). A sessão foi convocada para as 18h – o projeto é o último item da pauta. Mais cedo, Lira reuniu líderes partidários na residência oficial para analisar as chances de aprovação da proposta. Ao sair da reunião, o relator da matéria, Orlando Silva (PCdoB-SP), disse que havia uma “sinalização” de que o texto será, de fato, votado. “A maioria dos partidos sinalizou posição majoritária a votar hoje. Vai ser feita uma conversa. Até o final da tarde o presidente Arthur Lira vai consolidar posição e decidir se vota hoje”, afirmou. Antes, o tema também foi tratado em conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada.

Havia, até então, a expectativa de que Lira recuasse e retirasse da pauta o PL das Fake News, em razão do embate entre apoiadores e críticos da proposta, além da pressão das plataformas digitais. Embora na pauta, a votação ainda é incerta, já que, segundo parlamentares, Lira só colocará o relatório para a apreciação se tiver certeza de aprovação. Desde o final de semana, o Republicanos, o Partido Liberal, o Podemos e a federação PSDB-Cidadania já oficializaram posição contrária ao texto. Com isso, há, no mínimo, 171 votos contrários (99 do PL, 42 do Republicanos, 18 da federação e 12 do Podemos).