Apesar da voz mansa, sou caceteira, diz Tabata

“Se vier, vai levar”, declara pré-candidata à Prefeitura de SP no 2º dia do Brazil Conference, nos EUA

A deputada federal Tabata Amaral durante a Brazil Conference neste ano Reprodução/ Youtube/ Brazil Conference

PODER360 7.abr.2024 (domingo) – 13h20



A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, declarou que, ainda que preze pelo diálogo, não “dobra” sua visão de mundo. A declaração foi dada neste domingo (7.abr.2024) no 2º dia do Brazil Conference, nos Estados Unidos.

“Apesar da baixa estatura e voz mansa, eu sou caceteira. Se você vier, você vai levar. Conversa errada comigo não tem. Meus posicionamentos são esses e não vem para cima que vou responder à altura”, disse. “Tenho uma visão de mundo e não vou dobrá-la e não importa o quanto você bata, você xingue”.

“Você não é comunista, você não é ultra mega liberal. Quem é você? A gente chega num contexto em que você tinha que escolher duas caixinhas cegamente, mas a gente levanta a cabeça e fala: e vou tratar do social e do fiscal”, completa.

Tabata participou de uma palestra sobre as eleições municipais no Brasil junto ao secretário de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha. A mesa foi mediada pelo jornalista Tiago Leifert.

BRAZIL CONFERENCE O evento é promovido anualmente desde 2015 por estudantes brasileiros da região de Boston, nos EUA, local conhecido por receber há décadas imigrantes ilegais latinos, sobretudo do Brasil.

Apesar de ser numa cidade norte-americana, a maioria dos painéis é com brasileiros falando em português no palco e plateia composta majoritariamente também por pessoas do Brasil, como se fosse numa conferência realizada em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

