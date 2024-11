Apesar de especulação, Roberta Santana desconversa ida para Casa Civil em reforma administrativa

“Ter mala pronta, não. Eu continuo com a mala pronta dentro da Sesab, viajando todos os municípios com o nosso governador. Não tem nenhuma orientação em relação ainda a isso […]”, indicou Santana.

Entre as propostas de mudanças na estrutura estadual, estariam a saída do atual titular da Casa Civil, Afonso Florence e a saída de Santana para a volta de Adélia Pinheiro na saúde. Questionada pelo Bahia Notícias se estaria de “malas prontas” para assumir o novo posto, a atual chefe da saúde baiana desconversou e revelou que atualmente está preparada para seguir na Sesab.

Um dos nomes mais cotados para assumir a titularidade da Casa Civil do Governo do Estado, a atual secretária de saúde, Roberta Santana, desconversou, nesta sexta-feira (22), a mudança de pastas na reforma administrativa que será promovida pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“O governador está, claro, pensando nisso e a reestruturação ele fará no momento certo. E a gente acredita e confia na decisão do governador”, indicou.

ESPECULAÇÕES

O início das trativas para as mudanças no secretariado de Jerônimo foi iniciado no dia 9 de outubro, três dias após às eleições municipais. Entre os movimentos estaria uma “dupla alteração”, com mudanças envolvendo a secretaria de Saúde e a Casa Civil. O rascunho, realizado por alguns integrantes do alto escalão do governo, contemplando e oxigenando a gestão, apontaria para “trocas”.

Como primeiro passo, a secretária de Saúde da Bahia Roberta Santana ganharia um novo protagonismo, assumindo a Casa Civil. Santana teve forte atuação na campanha governista em Feira de Santana, com o deputado federal Zé Neto (PT), participando de forma mais direta com a política.