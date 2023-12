Apesar de Tebet, caciques do MDB apoiam Marco Aurélio na Justiça

Fábio Vieira/Metrópoles

1 de 1 Baleia Rossi, Presidente Nacional do MDB, fala em evento. Ele usa camisa azul e segura microfone – Metrópoles – Foto: Fábio Vieira/MetrópolesCaciques do MDB fizeram chegar ao Palácio do Planalto que têm simpatia pela eventual indicação do advogado petista Marco Aurélio de Carvalho para o Ministério da Justiça no lugar de Flávio Dino.

Entre os emedebistas que manifestaram esse apoio nos últimos dias, nos bastidores, estão o deputado federal Baleia Rossi (SP), presidente nacional do MDB, e o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

A sinalização de Renan e Baleia a Marco Aurélio surpreendeu alguns integrantes do Planalto, uma vez que a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), também tem interesse na vaga de Dino.

Coordenador do Prerrogativas, grupo de advogados antilavajatistas, Marco Aurélio é o nome que reúne mais apoio no PT para suceder Dino. O advogado esteve com Lula no fim de semana, em São Paulo.

