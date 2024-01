Aplicativo de visto para turistas dos EUA deve sair antes de abril

Governo Lula adiou início da exigência para 10 de abril para conseguir colocar o sistema para funcionar; viajantes do Canadá e Austrália também terão que usar o app

Fim da exigência de visto para turistas de EUA, Canadá, Austrália e Japão foi determinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019; na foto, passaporte dos EUA StockSnap/Pixabay

Geraldo Campos Jr. Eric Napoli 22.jan.2024 (segunda-feira) – 21h42



O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou nesta 2ª feira (22.jan.2024) que o governo trabalha para disponibilizar o aplicativo para emissão de visto a viajantes dos Estados Unidos, Canadá e Austrália antes de abril. Ele afirmou que o plano é que o sistema comece a funcionar “com bastante antecedência” ao dia 10 de abril, quando começa a valer a exigência de visto para turista desses países.

O governo adiou no início do ano o prazo. Inicialmente, a exigência começaria em 10 de janeiro. Foi o 2º adiamento, visto que a medida inicialmente entraria vigor em 1º de outubro de 2023. Sabino afirmou que o tempo foi necessário para corrigir problemas no aplicativo.

“O aplicativo para emissão de visto eletrônico para turistas já deveria estar funcionando bem antes do dia 10 de janeiro. Quando estávamos nos aproximando do dia 10 de janeiro e havia ainda dificuldade no acesso à plataforma e no carregamento de fotos de imagem do passaporte, o governo brasileiro decidiu prorrogar a dispensa da exigência de visto por mais 3 meses, até 10 de abril”, afirmou em entrevista a jornalistas.

Sabino disse que o sistema será simplificado e sem burocracia para não repelir turistas estrangeiros. A exigência para os 3 países se dá pelo “princípio da reciprocidade”, uma vez que eles exigem visto de brasileiros.

“Estamos trabalhando para que com bastante antecedência ao dia 10 de abril esse aplicativo esteja funcionando de forma rápida e eficiente para garantir segurança aos turistas estrangeiros que tem pacotes adquiridos de viagens para o Brasil. E se a plataforma não apresentar estabilidade e funcionamento da forma que o governo espera, vamos defender prorrogar mais uma vez”, disse.

ENTENDA O governo de Jair Bolsonaro (PL) havia derrubado unilateralmente em 2019, por meio do decreto 9.731, a exigência de vistos para viajantes dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão. Disse que isso ajudaria a incrementar o turismo internacional no Brasil.

A decisão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de exigir vistos para EUA, Canadá e Austrália deveria ter entrado em vigor em 1º de outubro de 2023. O prazo foi adiado para 10 de janeiro. Agora, ficou para 10 de abril.

A decisão não vale para o Japão. O governo japonês anunciou em maio de 2023 que avaliava retirar a exigência de visto para brasileiros. Tóquio confirmou a decisão em agosto, válida a partir de 30 de setembro e só para viagens de até 90 dias. De maneira recíproca, o Brasil deixou de exigir visto para japoneses.

EMPRESA CONTRATADA O governo brasileiro, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Miami, contratou, em 31 de outubro de 2023, a empresa VFS Global para “para elaborar e operar plataforma online de tramitação de vistos eletrônicos de visita para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália”.

Ou seja, a empresa que deveria criar e administrar o site para que estrangeiros requisitassem vistos brasileiros foi contratada no dia em que a exigência deveria voltar a valer pela 1ª vez.

Segundo o extrato de contrato publicado no Diário Oficial da União, em 31 de outubro, a empresa receberá US$ 184 mil por ano, com a vigência de 5 anos. Até 2028. A estimativa de custo é calculada com um custo unitário de US$ 0,90 por visto emitido e uma expectativa de emissão de 205 mil vistos por ano.

As aplicações para vistos brasileiros podem ser feitas no site controlado pela empresa neste link. Apesar de o contrato prever a criação de um “Centro de Comunicação para atender os solicitantes nos idiomas Inglês, Espanhol e Francês”, só a versão em inglês estava disponível até 4 de janeiro de 2024.

Segundo a plataforma, a requisição do visto é feita em 3 passos: o envio dos documentos, o pagamento de uma taxa de US$ 80,90 e o download do visto digital. A taxa da empresa é de US$ 0,90.