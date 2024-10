Apoiado por Caiado em Goiânia, Mabel derrota candidato de Bolsonaro que Michelle disse que atuaria como “machão”

Em um segundo turno disputado e que teve uma briga à parte entre dois pretensos candidatos a presidente em 2026 – Jair Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (União Brasil) -, no final venceu na cidade de Goiânia o nome apoiado pelo governador do estado de Goiás. Com 100% das urnas apuradas, o ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil) teve 55,53% dos votos válidos e será o novo prefeito da capital goiana.

Apesar de as pesquisas indicarem uma disputa apertada, Mabel derrotou no segundo turno o deputado Fred Rodrigues (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Fred Rodrigues, ao final da apuração, teve 44,47% dos válidos.

O ex-presidente Bolsonaro se dedicou pessoalmente na campanha do candidato Fred Rodrigues. Neste domingo (27), Bolsonaro acompanhou Rodrigues na seção eleitoral e deu entrevistas, acusando o governador Caiado de praticar “crime eleitoral”.

A ex-primeira-dama também se engajou pessoalmente na campanha de Rodrigues. Em um evento de campanha, fala de Michelle Bolsonaro viralizou nas redes sociais, ao afirmar que a política precisa ser “colaborativa”, e que o homem tem que exercer o papel de “machão”, gestor e administrativo, enquanto a mulher trabalha com o social.