Apoiadores de Boulos e Marçal lotam entrada da Globo antes de debate

Renan Porto/Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida mostra apoiadores de candidatos em frente à TV Globo – Metrópoles – Foto: Renan Porto/MetrópolesSão Paulo — Apoiadores de Pablo Marçal (PRTB) e Guilherme Boulos (PSol) estão reunidos em frente à Rede Globo na noite desta quinta-feira (3/10) para recepcionar a chegada de seus candidatos no último debate da disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Centenas de pessoas se posicionaram ao lado da entrada do estacionamento da emissora, na Avenida Chucri Zaidan, na zona sul de São Paulo, para cantar músicas de apoio aos candidatos e de provocação aos adversários. Do lado esquerdo estão os manifestantes pró-Boulos. Do direito, os pró-Marçal.

Os apoiadores de Marçal gritam apelidos dados pelo candidato a Boulos durante a campanha, como “cheirador” e “comedor de açúcar. Houve um princípio de confusão, logo controlado.

Os apoiadores de Boulos rebatem mencionando a cadeirada dada por José Luiz Datena (PSDB) no debate da TV Cultura.

“Não me leve a mal, o povo de São Paulo quer cadeirada no Marçal”, cantam os apoiadores de Boulos.

1 de 5

Apoiadores de candidatos na frente da Globo

Renan Porto/Metrópoles

2 de 5

Apoiadores de candidatos na frente da Globo

Renan Porto/Metrópoles

3 de 5

Apoiadores de candidatos na frente da Globo

Renan Porto/Metrópoles

4 de 5

Apoiadores de candidatos na frente da Globo

Renan Porto/Metrópoles

5 de 5

Apoiadores de candidatos na frente da Globo

Renan Porto/Metrópoles

Um grupo de manifestantes da UP também está presente para apoiar o candidato Ricardo Senese, que não participa do debate, mas foi até o local.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de São Paulo e receber notificações em tempo real?