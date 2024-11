Apoiadores de Morales invadem quartel e fazem militares de reféns na Bolívia

No vídeo, um dos militares aparece pedindo o fim da intervenção aos bloqueios dos apoiadores de Morales. “A vida de todos os meus instrutores e dos meus soldados está em perigo”, afirmou. “Por favor, meu general, solicito que considere. Estamos pais, filhos, irmãos, famílias inteiras aqui”, continuou.

Apoiadores do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, invadiram um quartel militar na região de Cochabamba, armados com bastões de madeira, e fizeram ao menos 10 militares como reféns.

A agência afirma que a invasão vem como respostas às operações do governo de Luís Arce para dissolver os bloqueios de estrada iniciados a 20 dias, por apoiadores e Morales. Nesta sexta-feira (1), o ministro da Defesa, Edmundo Novillo, afirmou que “a paciência e a tolerância têm limites” e que o governo se viu obrigado a “tomar ações institucionais para garantir a livre circulação”.

Os protestos ocorrem por conta de uma possível prisão do ex-presidente por supostas relações sexuais com uma menor de idade e envolvimento no tráfico internacional de pessoas.

Morales afirmou estar sendo perseguido por Arce, ex-aliado, com quem tem confronto aberto atualmente. O ex-presidente chegou a ser intimado a prestar depoimento, mas não compareceu.

No último fim de semana, Morales publicou um vídeo em que seu carro sofre um ataque a tiros. Segundo ele, o governo Arce tentou assassiná-lo. As autoridades bolivianas, no entanto, afirmam que Morales passou por um bloqueio policial e disparou contra agentes.