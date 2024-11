Após 10 anos, Felipe Andreoli se despede da TV Globo

“Gente, tá acabando o Globo Esporte de hoje e minha jornada por aqui também. Eu fiz uma continha básica, foram quase 2 mil programas ao seu lado, dividindo esse horário do almoço tão especial, que eu era aquele garotinho que assistia o Globo Esporte na companhia de outros apresentadores comendo ali e realizando o meu sonho”, afirmou o apresentador.

“Agradecer em especial algumas pessoas fundamentais nessa jornada: Fátima Bernardes, Boninho, Mauricio Arruda e Raul Costa Jr que me abriram as portas na minha chegada. Ao Roberto Marinho Neto que apostou em mim como apresentador do Esporte. E a essa parceira maravilhosa que ganhei, Ana Maria Braga, que deixou ainda mais sublinhado que esporte e entretenimento se misturam pois, de alguma maneira, são a mesma coisa”, completou.

Segundo Andreoli, os próximos planos incluem a construção de projetos em novos formatos e com suas próprias ideias. O apresentador ficou conhecido como repórter do CQC, da Band, e chegou na Globo em dezembro de 2014.

Conforme o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, o programa paulista contará com um rodízio para ajudar à decidir quem assumirá a função deixada por Andreoli. Os nomes que devem compor o rodízio são os mesmos que apresentam o programa aos sábados, Gabriela Ribeiro, Luiz Teixeira e Alessandro Jodar.