Após 100 dias de governo, Lula pergunta: “O que estão achando?”

No dia em que o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 100 dias, o petista iniciou a segunda-feira (10/4) questionando aos seguidores nas redes sociais sobre “o que estão achando” da atual gestão.

Em uma publicação no Twitter, Lula perguntou: “O que estão achando até aqui?”. E continuou em outro post: “100 dias de União e Reconstrução. E ainda temos muito trabalho pela frente”.

Bom dia. 100 dias de governo. O que estão achando até aqui?

— Lula (@LulaOficial) April 10, 2023

Em um dia importante para o terceiro mandato de Lula, ele se reúne com ministros de Estado para um balanço sobre as ações que o governo desenvolveu e medidas que ainda devem ser tomadas. O encontro terá início às 10h desta segunda e deve durar até o início da tarde.

Aprovação do governoPesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no sábado (1º/4), mostra que, pouco antes dos 100 dias, Lula era aprovado por 38% dos brasileiros. De acordo com o levantamento, a reprovação do petista é de 29%, marca semelhante a de Jair Bolsonaro (PL) no mesmo período analisado. O instituto ouviu 2.028 pessoas entre os dias 29 e 30 de março.

Segundo o instituto, 30% consideram a gestão de Lula como regular. O levantamento foi o primeiro feito no terceiro mandato do petista e avalia os três primeiros meses de governo. No comparativo com os outros dois mandatos, o petista teve a maior rejeição neste ano.

Em comparação com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula está tecnicamente empatado. Em 90 dias, Bolsonaro marcou 30% de avaliação ruim ou péssima e tinha aprovação de 32% dos brasileiros.