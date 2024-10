Após 12 anos, pastor deixa MEVAM em Curitiba e funda igreja Centelha

Após 12 anos no MEVAM (Missões Evangelísticas Vinde Amados Meus) sob a liderança do apóstolo Luiz Hermínio, o pastor Isaías Anchieta anunciou seu desligamento da igreja, onde pastoreava em Curitiba. Em uma mensagem nas redes sociais, ele compartilhou a nova direção de seu ministério: a fundação da Igreja Centelha.

“No decorrer desses anos, sempre dissemos que não é uma placa que nos define, mas a palavra que carregamos”, afirmou Isaías em um vídeo de anúncio. “Agora, Deus nos aponta para um novo tempo. A palavra em nossos corações foi clara: Ele fará tudo novo de novo”, disse.

Segundo a pastora Daniely Anchieta, o nome Centelha simboliza uma “fagulha que, ao ser lançada, pode incendiar campos inteiros”, representando o desejo de expandir o amor e a graça de Deus por meio da nova igreja.

A igreja Centelha já realizou seu primeiro culto, com Isaías expressando gratidão pelo “favor e graça do Senhor” recebidos na ocasião. A cerimônia inaugural marcou o início do ministério, que busca “frutificar a chama do seu nome”. Em um convite aos fiéis, Isaías enfatizou que há sempre “um lugar na mesa para todos”.

