Após 15 anos, Vitória volta a vencer três partidas seguidas na Série A

Os três pontos do Vitória contra o Athletico-PR, no último sábado (2), pela 32ª rodada da Série A, não só reduziram as chances de rebaixamento do Leão como representou uma marca histórica para o time do técnico Thiago Carpini. Após 15 anos, desde o Brasileirão de 2009, o Vitória não vencia três partidas seguidas na competição.

Além da vitória por 2 a 1 diante do Athletico-PR, a sequência positiva do Leão conta com o 1 a 0 contra o RB Bragantino e o 2 a 1 contra o Fluminense, ambos no Barradão, pela 30ª e 31ª rodadas, respectivamente. Em 2009, a sequência de três vitórias foi contra Palmeiras, Internacional e Botafogo, da 24ª a 26ª rodada.

Caso vença o Corinthians, adversário deste sábado (9), às 16h30, no Barradão, o Vitória irá igualar as melhores sequências do clube no Brasileirão, em 2003 e 2008. Em 2003, o Rubro-Negro bateu Grêmio, Juventude, Internacional e Flamengo. Já em 2008, as vítimas foram Internacional, Goiás, Portuguesa e Botafogo.