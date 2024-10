Após 6 anos, banda Pense anuncia álbum “Tudo Que Temos de Lembrar” com nova formação

A banda PENSE – referência no cenário do hardcore nacional e formada por Ítalo Nonato e Alexandre Magno (que assumem a produção do novo disco), Daniel Avelar, Judá Ramos e Rapha – lança o novo álbum “Tudo Que Temos de Lembrar” em 23 de outubro. O disco é o primeiro projeto inédito da PENSE em seis anos e o primeiro desta nova formação. A produção ainda conta com a edição de Marco Túlio Nonato. O renomado Gabriel Zander, responsável por trabalhos para BAD LUV, Sugar Kane, Radical Karma, entre outros, ficou a cargo da mixagem e masterização.

Para Ítalo, o trabalho ao longo de 11 faixas reflete o momento atual da banda e questões pessoais que os integrantes consideraram importantes para compartilhar com o público:

“Essas músicas sintetizam o momento que estamos vivendo, com várias coisas que a gente achou importante registrar e quis transmitir também. Este disco sintetiza a fagulha da ignição e inicia o processo de acender uma chama de novo no meio da escuridão. Ela é uma reflexão sobre tudo o que a gente já passou até aqui e sobre esse renascimento. É um novo momento de redescoberta, de reaprender a andar, e nele a gente tenta amarrar tudo o que a gente precisa lembrar para sair desse túnel, desse lado escuro.”

Cada canção aborda temas relevantes para a existência humana, como família, amizade e amor, além de tópicos mais complexos como saúde mental e questões sociopolíticas. Para os integrantes da banda, esse disco marca um amadurecimento criativo, onde o processo de produção também envolveu uma redescoberta pessoal.

Obra visual

Três singles precederam o álbum “Tudo Que Temos de Lembrar”. Em 2022, a faixa “As Cores São Bem Diferentes” introduziu a nova formação. No ano seguinte foi a vez de “Sala de Controle”. E a última amostra foi “De Onde Viemos”, em maio deste ano. Assim como essas três músicas prévias, a faixa-título ganhará um videoclipe.

O clipe da faixa homônima foi gravado no Tendal da Lapa, em São Paulo. Dirigido por Felipe Hervoso, a ideia foi conectar visualmente com as fotos promocionais do álbum e jogar luz sobre a banda tocando, com foco nas emoções que a música desperta nos integrantes:

“É como se fosse o primeiro sinal de luz no meio da escuridão. Aquela mão que te puxa antes de cair num precipício. Talvez o primeiro degrau de um novo recomeço, então essa música sintetiza isso. A situação é essa, talvez a gente esteja num lugar em que a gente não espera, mas levanta, um dia por vez, um passo por vez. Sobe um degrau de novo e já será um avanço bem grande”, enfatiza Ítalo.

Além das letras e melodias poderosas, o álbum ainda traz fortes influências de bandas como Architects, Polaris, The Story So Far, Limp Bizkit e Neck Deep.

Tracklist de “Tudo Que Temos de Lembrar”:

1- “O que as palavras dizem”

2- “Não vou recuar pra ninguém “

3- “O que nos movimenta”

4- “Ampliar a visão”

5- “Dias especiais”

6- “De onde viemos”

7- “Tudo que temos de lembrar”

8- “Sala de controle”

9- “Só depende de nós”

10- “Ver o mundo além das paredes”

11- “As cores são bem diferentes”

Sobre PENSE

A banda PENSE é uma das principais referências no cenário do hardcore brasileiro contemporâneo. Formada em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2007, a banda é conhecida por suas letras intensas e mensagens reflexivas, que abordam temas como luta contra injustiças sociais, autoconhecimento, resistência e motivação pessoal. O som da PENSE combina o peso do hardcore com influências de metal, resultando em uma sonoridade agressiva e energética, que atrai fãs de diversas vertentes do rock.

O primeiro álbum da banda, “Espelho da Alma”, foi lançado em 2011 e logo chamou atenção pela originalidade e pelo teor emocional das letras. Em 2014, o segundo álbum, “Além daquilo que te cega”, solidificou a posição da PENSE no cenário nacional, trazendo letras mais diretas sobre temas de empoderamento pessoal e crítica social.

O terceiro álbum, “Realidade, Vida e Fé” (2018), foi um grande sucesso no meio underground e ampliou ainda mais o público da banda. Com letras que abordam questões políticas e existenciais, esse disco mostra uma banda madura e em sintonia com os problemas sociais contemporâneos.

A PENSE cresceu no cenário através de uma base fiel de fãs e uma postura independente, participando de festivais e tocando em diversas cidades pelo país. Seus shows são conhecidos pela intensidade e pela conexão emocional com o público, com a banda incentivando frequentemente a participação ativa e cantos coletivos durante as apresentações.