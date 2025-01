Após 8 dias, bombeiros do DF encerram apoio a buscas em ponte no TO

Os oito mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encerraram o apoio às buscas por vítimas do desabamento da ponte que liga o Tocantins ao Maranhão. Oito mergulhadores da corporação estavam no local desde 30 de dezembro.

Nesta terça-feira (7/1), as operações de buscas iniciaram às 7h30, com a equipe do CBMDF atuando na segurança da equipe de mergulho técnico e nas operações de mergulho próximo à costa do Maranhão, em áreas com profundidade de até 35 metros.

Não foram encontrados novos indícios de vítimas nesta etapa. As buscas foram encerradas às 17h.

Após 17 dias de intensas operações, dos quais 8 contaram com a participação do CBMDF, foram localizados 14 dos 17 desaparecidos.

As equipes do CBMDF e do Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) serão desmobilizadas. Apenas as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) e do Tocantins (CBMTO) continuarão as buscas.

A equipe de mergulhadores do CBMDF partirá nesta quarta-feira (8/01) e tem a chegada prevista para o dia 9 de janeiro em Brasília.

“Agradecemos o empenho de todas as instituições envolvidas nesta operação e reforçamos nosso compromisso com a preservação da vida e o apoio às comunidades atingidas”, escreveu a corporação em nota.

Desabamento

A ponte desabou em 22 de dezembro de 2024. No momento da queda, 10 veículos passavam pelo local. Após o acidente, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a destinação de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões para a reconstrução da estrutura. A expectativa é que a obra seja concluída em 2025.