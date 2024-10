Após adesão a pacto, presidente do TJ-BA enfatiza efeitos do uso da linguagem simples pelo Judiciário

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Cynthia Maria Pina Resende, destacou, nesta segunda-feira (21), os efeitos obtidos na autarquia após a adesão à Linguagem Simples. O pacto, estabelecido em novembro de 2023, institui à magistratura nacional e aos tribunais o desafio de aliar boa técnica, clareza e brevidade nas comunicações como forma de garantir o amplo acesso à Justiça por toda a sociedade.

Os Tribunais de Justiça e Regional Eleitoral da Bahia, TJ-BA e TRE-BA, aparecerem na lista dos 49 órgãos do Poder Judiciário que receberem o Selo da Linguagem Simples (veja aqui) . Durante discurso no I seminário de linguagem simples, que acontece nesta segunda em Salvador, a desembargadora celebrou a adoção da ferramenta no órgão e apontou que a medida seria um avanço na sociedade.

“A adoção e a adesão da política nacional pela linguagem simples no judiciário, celebramos a derrubada de muros e a construção de pontes, pavimentando o caminho para o fortalecimento do Estado Democrático do Direito, através da efetivação do direito fundamental do acesso à justiça. Esse passo irreversível traz a peça de atenção no seio da nossa sociedade, de que cada vez mais estamos construindo um judiciário que entende o seu nobre propósito de estar ao serviço dos cidadãos que deles se socorrem para haver garantido os seus direitos assegurados pela constituição”. […]

“Nesse passo, hoje, festejamos a união do Poder Judiciário, conformada a adesão total dos tribunais ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, anunciado no 17º Encontro Nacional do Judiciário ocorrido no ano passado nesta capital. Com a sugestão do presidente Barroso pela adoção da linguagem direta e compreensível na produção das decisões judiciais e na comunicação geral do Judiciário”, disse.