Após alagamentos, Vitória da Conquista têm previsão de trovoadas para segunda-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê uma segunda-feira (11) de forte chuva e trovoadas isoladas na cidade de Vitória da Conquista após alerta amarelo. A previsão é a mesma deste domingo (10), que registrou pontos de alagamentos pelo município.

Segundo o Inmet, a temperatura mínima da cidade na próxima segunda-feira pode chegar em 18ºC e a máxima, em 26ºC. A capital baiana, Salvador, que recebeu alerta laranja do instituto, também deve receber pancadas de chuvas e trovoadas isoladas durante a tarde.

As cidades de Ilhéus, Luís Eduardo Magalhães, Juazeiro e Feira de Santana também devem enfrentar um tempo mais fechado. Registros compartilhados pelo Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, mostram locais como um supermercado e uma avenida serem tomadas pela água em Vitória da Conquista.

O alerta amarelo do Inmet indica perigo potencial. A região ainda foi alertada para o risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.