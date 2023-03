Após alta procura, Feira Março Mulher será prorrogada até o domingo (12)

O governador Jerônimo Rodrigues determinou a prorrogação das atividades da Feira Março Mulher até o domingo (12). A ação encerraria os atendimentos neste sábado (11), mas em função da grande procura da população feminina, com a dificuldade de acesso aos serviços de atenção básica, as atividades acontecem também no domingo, das 8h às 17h.

“O governador Jerônimo decidiu pela ampliação de mais um dia dos nossos serviços que estão sendo oferecidos na Feira Março Mulher. Venham todas, vai ser um prazer recebê-las”, afirmou a secretária da Saúde, Roberta Santana.

A Feira disponibiliza atendimentos médicos nas especialidades de mastologia, ginecologia e nutrição. As mulheres que comparecerem podem realizar consultas com cirurgião geral e realizar exames, como preventivo; ultrassonografia (mama, transvaginal, abdômen total, tireoide, vias urinárias, próstata via abdominal e partes moles); eletrocardiograma; raio-x; mamografia em mulheres de 50 a 69 sem indicação médica; exames laboratoriais e testes rápidos para ISTs (HIV, Sífilis e Hepatite). Para acessar os atendimentos é necessário levar RG, cartão do SUS e requisição médica, para o caso de ultrassonografia.